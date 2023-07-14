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Türkiye
AA 14.07.2023 16:40

Samsun'da kardeşler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Samsun'da kardeşler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Kırsal Akçaykaracalı Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 66 yaşındaki Cavit A. ile kız kardeşleri Nuran Topal ve Ayşe Ergen arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cavit A, av tüfeğiyle Topal ve Ergen ile Ergen'in oğlu Murat Ergen ve mahallede kadastro çalışması yapan Mert Işık'a ateş etti.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nuran Topal ve Ayşe Ergen müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mert Işık, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Murat Ergen ise Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma, kaçan Cavit A'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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