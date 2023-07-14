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Türkiye
AA 14.07.2023 15:27

İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi

Şehir Hatları AŞ, yarın yapılacak Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi

Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan duyuruda, yarın 12.00-13.00 saatlerinde yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'nın uluslararası transit ve yerel gemi trafiğine kapalı olacağı belirtildi.

Yarış nedeniyle bazı Şehir Hatları seferlerinin yapılamayacağı, bazı hatlarda da gecikmeler yaşanabileceği belirtilen açıklamada, iptal olan seferler şöyle sıralandı:

"Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Eyüp-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Üsküdar-Anadolu Kavağı, Ortaköy-Üsküdar-Kadıköy, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Eyüp-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Eyüp-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş, Üsküdar-Aşiyan."

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İstanbul İstanbul Boğazı Deniz Otobüsü
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