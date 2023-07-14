Antalya’da termometreler 46 dereceyi gösterdi

Turizm kenti Antalya’da hafta başından bu yana sıcak hava etkisini artırmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası kentte sıcaklıklar hissedilir derecede yükseldi.

Konyaaltı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi saatinde bulunan reklam tabelasında termometre 46’yı gösterdi.

[Fotoğraf: İHA]

Vatandaşlar tedbir amaçlı şemsiye kullandı

Sıcak havadan bunalan bazı yerli ve yabancı turistler serinleme umuduyla Lara ve Konyaaltı Sahili'ni tercih ederken, bazıları ise yeşil alanlar, çay bahçeleri, park ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar da güneşten korunmak için şemsiye kullandı.

Kentte vatandaşların yanı sıra sıcaktan bunalan hayvanlar da fıskiyelerin altına, serinlemek için denize ve göletlere girdi.

[Fotoğraf: İHA]

Plajlarda yoğunluk azaldı

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve diğer plajlarda diğer günlere göre yoğunluk azaldı.

Plajlara gelenler şemsiye altında oturdu, serinlemek için denize girenler ise şapka taktı.

[Fotoğraf: İHA]

Sahildeki parklardaki gölgelik alanlarda vatandaşlarca kullanıldı. Sıcak hava nedeniyle başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere cadde ve sokaklarda sakinlik hakim oldu.

Sıcaklık hafta başına kadar etklili olacak

Yüksek sıcaklıkların hafta başına kadar etkisini sürdüreceği ifade edildi.

Sıcağa rağmen güneşlenen Mahmut Turhan, “Gölgeye kaçıyoruz ama bazen güneşlenmek ve bronzlaşmak için çıkıyoruz. Sahilde sıcak etkin, saat 11.00 ile 16.00 arası denize kimse gelmiyor. Her gün böyle oluyor. Bana göre sıcaklık güneşte 50’ye yakındır. Aşırı bir sıcaklık var. Denize girmek serinletiyor. Bu sene sıcaklık çok daha yüksek” dedi.

"İnsan nefes almakta zorlanıyor"

Gaziantep'ten tatile gelen Sait Sever, “Havalar aşırı sıcak, tatile geldim. Bunaltıcı sıcak var. Birkaç gün böyle geçecek. Ya deniz kenarı ya yaylada ya da gölgede olacaksın. Dışarı çıkmayacaksın, insan nefes almakta güçlük çekiyor. Bulunduğum yerde duş, gölge, deniz var. Güneş altında gezmek insanı hasta eder” diye konuştu.