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Türkiye
TRT Haber 14.07.2023 14:24

Urla'da makilik alanda yangın

İzmir'in Urla İlçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangına, 8 dakika içinde müdahale edildi. 4 helikopter, 2 uçak 15 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer ile yangın kontrol altına alındı.

Urla'da makilik alanda yangın
[Fotograf: DHA]

Demircili Mahallesindeki makilikte, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

8 dakika içinde müdahale edildi

Bölgeye 8 dakikada içinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi.

 

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yerleşim yerlerini tehdit etmediği ifade edilen yangın kontrol altına alındı. 

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