Urla'da makilik alanda yangın

Demircili Mahallesindeki makilikte, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.
8 dakika içinde müdahale edildi
Bölgeye 8 dakikada içinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi.
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. pic.twitter.com/byG5xpuAzn— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 14, 2023
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yerleşim yerlerini tehdit etmediği ifade edilen yangın kontrol altına alındı.