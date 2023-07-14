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Türkiye
AA 14.07.2023 13:50

Sel sonrası Zonguldak'ta hayat normale dönüyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde etkili olan sağanak sonrası selin izleri silinmeye çalışılırken, hayat normale dönmeye başladı.

Sel sonrası Zonguldak'ta hayat normale dönüyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 9 Temmuz'da sağanak sonrası yaşanan su baskınlarının ardından çamur ve molozlarla dolan cadde ve sokaklar, ekipler tarafından temizleniyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde AFAD, belediye, çeşitli kurum, kuruluşlar ve gönüller tarafından da iş yerlerinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Selden etkilenen bazı iş yerleri, temizlik çalışmasının ardından yeniden faaliyete geçti.

Sel sonrası Zonguldak'ta hayat normale dönüyor

Çaydeğirmeni beldesinde de köylerle ulaşımı sağlayan Bük Köprüsü'nün temizlenmesinin ardından araç geçişi sağlanıyor.

Türk Kızılayının aracıyla davatandaşlara çay, su ve çorba ikramında bulunuluyor.

Öte yandan, ilçede yaşanan içme suyu sıkıntısı nedeniyle Düzce'den tırlarla su getirildiği öğrenildi.

"Yavaş yavaş artık toparlıyoruz"

Esnaf Devrim Ulukoz, gazetecilere, belediyenin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Düzelecek, evlerin altlarında çok sıkıntı var. Bodrum katları olduğu için epey sıkıntılı. Yavaş yavaş artık toparlıyoruz. Hayat normale yavaş yavaş dönüyor. Sular, elektrikler geldi" dedi.

Sel sonrası Zonguldak'ta hayat normale dönüyor

Esnaf Erkan Baştoğ da selde bodrumda malzemelerin zarar görmesini engellemek istedikleri sırada ağabeyini sudan zor kurtardığını anlatarak, "Aşağılar suyla doldu. Malzemelerimiz, makinelerimiz, dondurmalarımız suyun içerisinde kaldı. Hala suyu çekmeye çalışıyorlar. Şu an satış yapabiliyoruz ama üretim yapamıyoruz. Ellerimizde kalan dondurmalarımız vardı, onları satmaya çalışıyoruz. Üretimimiz şu an durdu. Makineler suyun içerisinde" ifadelerini kullandı.

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