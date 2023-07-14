Açık 34.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.07.2023 13:06

Güneydoğu'da sıcak hava etkili

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceye ulaşan sıcak hava bunaltıyor.

Güneydoğu'da sıcak hava etkili
[Fotograf: AA]

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da etkili olan sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklardan bunalan bazı kişiler, gölgelik alanlara sığındı. Hava sıcaklığının 41 derece, nemin ise yüzde 27 ölçüldüğü kentte yöre insanı serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki parkları ve yeşil alanları tercih etti. Kentteki bazı çocuklar havuzlarda bazıları ise Balıklıgöl bölgesinden geçen küçük su kanallarında serinledi.

Hava sıcaklıklarından bunalan kimilerinin ise serinlemek için buzlu içeceklere yöneldiği görüldü.

Güneydoğu'da sıcak hava etkili

Şanlıurfa Valiliği, "Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" uyarısında bulundu.

Adıyaman

Adıyaman'da etkisini artıran sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın 39 dereceye kadar ulaştığı kentte sıcaktan bunalanlar park ve bahçelerdeki ağaçların gölgelikleri altında serinlemeye çalıştı.

Güneydoğu'da sıcak hava etkili

Abdurrahman Alabaş, kentte sıcaklıkların arttığını belirterek "Adıyaman'da gidebileceğimiz bir yer yok. En serin yerleri tercih ediyoruz. Ağaçlık yerleri tercih edip serinliyoruz." dedi.

Kilis

Kilis'te de havaların ısınmasıyla insanlar havuz ve gölgelik alanlarda sıcağa karşı korunmaya çalışıyor.

Çiftçiler ise günün erken saatlerinde tarlanın yolunu tutarak ürünlerini hasat ediyor, bunaltıcı sıcaklara karşı üzerlerine su döküyor ve öğlen saatlerinde ise dinlenmeye çekiliyor.

ETİKETLER
Hava Sıcaklıkları Hava Durumu Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şanlıurfa Kilis
Sıradaki Haber
Ağrıyan bacaklarına ısırgan otu sardı, ikinci derece yanık oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:11
İstanbul'da 105 düzensiz göçmen yakalandı
14:02
Bakan Şimşek, Hindistan'a gidecek
13:53
Sel sonrası Zonguldak'ta hayat normale dönüyor
13:52
Bolu'daki içme suyu zehirlenmesiyle ilgili 5 sanığa dava açıldı
14:08
‘Seyahatsever’ ile tatilde ücretsiz konaklamak mümkün
13:46
Londra Gatwick Havalimanı'nda 950 çalışan 8 günlük greve gidecek
Giresun'daki Çatalgöl'ün su seviyesi artırıldı
Giresun'daki Çatalgöl'ün su seviyesi artırıldı
FOTO FOKUS
15 Temmuz'da en uzun ve karanlık gecede neler yaşandı?
15 Temmuz'da en uzun ve karanlık gecede neler yaşandı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ