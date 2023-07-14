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Türkiye
AA 14.07.2023 13:12

Ağrıyan bacaklarına ısırgan otu sardı, ikinci derece yanık oldu

Erzurum'da ağrısı geçsin diye ısırgan otu ile sardığı bacaklarında ikinci derece yanık oluşan Nakip Uzun, tedavisinin sürdüğü hastanede iyileşeceği günü bekliyor.

Ağrıyan bacaklarına ısırgan otu sardı, ikinci derece yanık oldu
[Fotograf: AA]

5 çocuk babası 73 yaşındaki Uzun, bir süredir ağrıyan diz ve bacaklarını doktora muayene ettirmek yerine, çevresinden aldığı tavsiyeler ile "ısırgan otu" ile sardı.

Kaynattığı otları bacaklarına bağlayıp yaklaşık bir gün bekleten Uzun'un ağrıları daha da arttı.

Uzun, bunun üzerine sargıyı açınca iki bacağında da şişlik ve derin yanıklar oluştuğunu gördü.

Yakınlarının yardımıyla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan Uzun tedavi altına alındı.

Buradaki ilk müdahale sonrası Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Uzun, ot bağladığı için yanan bacaklarını doktora muayene ettirmediği için pişman olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Büyüklerimiz ağrılar geçer demişti"

Tedavisi süren Nakip Uzun, "Büyüklerimiz 'ısırgan otunu bağladığınız zaman ayak ve bacaklardaki ağrılar' geçer dedi, onlardan duymuştuk. Sıcak suda haşladığım ısırganları ayaklarıma sardım. 24 saat sonra açtığımda bacaklarım yanmış, her tarafı su dolmuştu" dedi.

Otları kaldırdığında bacaklarındaki yaraları görünce şaşıran ve ağrılarının çoğalmasıyla şehir hastanesine başvuran Uzun, romatizma ve kireçleme şikayetleri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Doktora gitmeden bacaklarımın ağrılarını hallederim demiştim ama halledemedik ve bacaklarım bu hale geldi. Hiç kimse böyle iş yapmasın, yani ot bağlayıp da 'ayaklarını iyileştiririm' demesin. Allah'a şükür devletimiz, doktorumuz var. Yaptığım işten çok pişmanım. Bundan sonra önce doktora gitmeyi tavsiye ediyorum. Vatandaşlar her zaman hallerini hekime arz etsin, onlar da zaten gerekeni yapıyor."

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan, bacak ağrılarına tedavi amaçlı ısırgan otunu bağlayan Uzun'un, bacaklarında 2. derecede derin yanık oluştuğunu söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Ot bağlayarak yanan çok hastamız oluyor"

Tedavisi süren hastanın doktora gitmek yerine böyle bir fikir tercih ettiğini ve sonucunda bacaklarının yandığını ifade eden Ceylan, şunları söyledi:

"Genelde bitkisel ilaç kullanan ve ot bağlayarak yanan çok hastamız oluyor. Önceden bu şekilde ameliyat edip 2-3 ay boyunca takip ettiğimiz ağır hastalarımız da oldu. Yaraların iyileşmesi gecikirse cerrahi müdahale gerekebilir. Vatandaşlarımız bilmedikleri otları ve yöntemleri şifa bulmak için denemesinler. Tıp gelişmiş, doktorların tavsiyelerine uyup bu tarz durumlarda mutlaka hekime başvurmalarını öneriyoruz."

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