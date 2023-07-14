‘Seyahatsever’ ile tatilde ücretsiz konaklamak mümkün

İlk olarak geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Seyahatsever projesinden 325 bin genç faydalanmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gençlerin büyük ilgi gösterdiği projenin bu yaz da devam edeceğini açıkladı ve yurt kapıları yeniden gençlere açıldı.

Seyahatsever projesi, deprem bölgesindeki iller dışında Çanakkale’den Mardin’e, Antalya’dan Trabzon’a 70 farklı ildeki öğrenci yurtlarında gençlere 5 güne kadar ücretsiz konaklama imkanı sunuyor.

Nasıl başvurulur?

Projeden faydalanmak için 18-30 yaş aralığında olmak yeterli. Öğrenci olma şartı da aranmıyor.

Hizmet veren yurtlarda konaklamak isteyen gençlerin en az 1 gün öncesinden www.seyahatsever.gsb.gov.tr adresinden ya da 444 0 472 (ALO GSB) hattından isim, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile rezervasyon yaptırması gerekiyor.

27 Ağustos’a kadar devam edecek

Bu yıl 10 Temmuz’da yurt kapıları gençlere açıldı. Projenin 27 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edeceğini açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Bak:

“Gençlerimize iyi tatiller diliyoruz. Ülkemizin güzel yerlerini dolaşmalarını arzu ediyoruz. Gençler en büyük kaynağımız. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için gençlerimizi bu yurtlarımızda misafir edeceğiz. 18-30 yaş arası gençlerimizi yurtlarımıza bekliyoruz." dedi.

