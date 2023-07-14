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Türkiye
TRT Haber 14.07.2023 13:44

‘Seyahatsever’ ile tatilde ücretsiz konaklamak mümkün

Gençlik ve Spor Bakanlığı Seyahatsever projesi ile öğrenci yurtlarının kapılarını 18-30 yaş aralığındaki gençlere açıyor. Belirlenen noktalarda ücretsiz konaklamak için öğrenci olma şartı da yok.

‘Seyahatsever’ ile tatilde ücretsiz konaklamak mümkün

İlk olarak geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Seyahatsever projesinden 325 bin genç faydalanmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gençlerin büyük ilgi gösterdiği projenin bu yaz da devam edeceğini açıkladı ve yurt kapıları yeniden gençlere açıldı.

Seyahatsever projesi, deprem bölgesindeki iller dışında Çanakkale’den Mardin’e, Antalya’dan Trabzon’a 70 farklı ildeki öğrenci yurtlarında gençlere 5 güne kadar ücretsiz konaklama imkanı sunuyor.

‘Seyahatsever’ ile tatilde ücretsiz konaklamak mümkün

Nasıl başvurulur?

Projeden faydalanmak için 18-30 yaş aralığında olmak yeterli. Öğrenci olma şartı da aranmıyor.

Hizmet veren yurtlarda konaklamak isteyen gençlerin en az 1 gün öncesinden www.seyahatsever.gsb.gov.tr adresinden ya da 444 0 472 (ALO GSB) hattından isim, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile rezervasyon yaptırması gerekiyor.

‘Seyahatsever’ ile tatilde ücretsiz konaklamak mümkün

27 Ağustos’a kadar devam edecek

Bu yıl 10 Temmuz’da yurt kapıları gençlere açıldı. Projenin 27 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edeceğini açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Bak:

“Gençlerimize iyi tatiller diliyoruz. Ülkemizin güzel yerlerini dolaşmalarını arzu ediyoruz. Gençler en büyük kaynağımız. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için gençlerimizi bu yurtlarımızda misafir edeceğiz. 18-30 yaş arası gençlerimizi yurtlarımıza bekliyoruz." dedi.
 

Nursel Cobuloğlu
Nursel Cobuloğlu
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Turizm
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