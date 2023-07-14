İstanbul'da 105 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kamyon ile göçmen kaçakçılığı yapılacağını bilgisi edindi.

Bu çerçevede yapılan takibin ardından belirlenen kamyon ve kamyonetler Çekmeköy ve Çatalca'da durduruldu.

Araçlarda yapılan kontrollerde yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu 105 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli de gözaltına alınıp adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan bu kişiler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.