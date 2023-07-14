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Türkiye
AA 14.07.2023 15:24

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Dereli Mahallesi Çamlık mevkiinde kırsal alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 2 helikopter ile 50 kişilik yangın söndürme ekibi, 8 arazöz, 6 su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle, yangın bölgeye yakın olan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Evler ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Soğutma çalışmaları süren yangında, yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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