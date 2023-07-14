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Türkiye
AA 14.07.2023 15:58

Ömer Halisdemir'in kabri ziyaret ediliyor

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor.

Ömer Halisdemir'in kabri ziyaret ediliyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek kahraman şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.

Ayrıca İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bu sene 7'ncisini düzenlediği "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu"na katılan sporcular da Çukurkuyu'ya ulaştı.

Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur, 7'ncisini düzenledikleri "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu"nun son etabını tamamladıklarını ve şehidin kabrine ulaştıklarını söyledi.

Ömer Halisdemir'in kabri ziyaret ediliyor

Yarın kabirdeki programa katılacaklarını anlatan Okur, şunları kaydetti:

"Yarın, şehidimize getirdiğimiz toprağı müzemize teslim edeceğiz. Şehidin ailesiyle görüşüp İstanbul'daki törenimize yetişmeye çalışacağız. Geleneksel yaptığımız bir program, çok ilgi çekiyor. Daha geniş kitlelere ulaşmaya başladık. Spor camiasının ve belediyemizin katkılarıyla 15 Temmuz'daki sürece tekrar düşmeyelim, şehidimizi unutmayalım diye çaba sarf ediyoruz. İstanbul'dan 28 sporcu pedal çevirdi. Yaklaşık 1100 kilometrelik parkuru tamamladık."

Ömer Halisdemir'in kabri ziyaret ediliyor

Ankara'dan gelen Zeynel Düzyol, gazetecilere, Van Jandarma Komando Taburu 1. Bölük'te 72/4 ve 74/2 devre asker arkadaşlarıyla geçen yıl Niğde'de bir araya geldiklerini, bu yıl Nevşehir'de buluşacaklarını aktardı.

"Her şey vatan için"

Buluşma öncesi şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiklerini belirten Düzyol, "Bundan sonra elimizden geldiğince şehidi ziyaret etmeye devam edeceğiz. Bazı şeyler yaşanmadan anlatılmıyor. Şu anda tüylerim diken diken. Ben halen o günlere gidiyorum. Arkadaşımızın kabrine uğramadan geçemedik. Her şey vatan için" ifadelerini kullandı.

Ömer Halisdemir'in kabri ziyaret ediliyor

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde 15 Temmuz Darbe Girişimi Belgeseli gösterimi yapıldı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde ise "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Sonrası Türk Demokrasi Pratiği" konulu konferans gerçekleştirildi.

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