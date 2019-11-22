Türkiye
Samsun’da istinat duvarı çöktü: 6 katlı bina tahliye edildi22 Kasım 2019 Cuma 13:27 - Son Güncelleme 22 Kasım 2019 Cuma 13:30
Samsun'da dere ıslah çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı çöktü. Park halindeki bir otomobilin yamaca kaydığı olayda, 6 katlı bina tahliye edildi.
[Fotoğraf: DHA ]
Olay, saat 12:30 sıralarında Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi.
Tedbir amacıyla bina boşaltıldı
Afganlı Deresi’nde yürütülen ıslah çalışmasında kazı yapıldığı sırada bir binanın istinat duvarı çöktü. Olayda park halindeki bir otomobil çökmeyle birlikte yamaca düştü.
Can kaybı ve yaralananın olmadığı göçükte, 6 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
İhbar üzerine mahalleye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.
Güvenlik şeridi çekilen binaya girişlere izin verilmiyor. Belediye ekipleri çöken istinat duvarında çalışma başlattı.
Kaynak: DHA