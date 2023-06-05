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Türkiye
AA 05.06.2023 09:39

Samsun'da istinat duvarı 5 aracın üzerine devrildi

Samsun'un Canik ilçesinde bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu altında kalan 5 araçta büyük hasar oluştu.

Samsun'da istinat duvarı 5 aracın üzerine devrildi
[Fotograf: AA]

Şiddetli yağışın etkili olduğu kentte, Uludağ Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü.

Beş araç çöken duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Samsun'da istinat duvarı 5 aracın üzerine devrildi

Otoparkın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

Polis, bölgede vatandaşları duvar altlarındaki araçlarını çekmeleri konusunda uyardı.

Apartman sakinlerinden Ramazan Sandıklı, AA muhabirine, şiddetli yağış sonrası istinat duvarının çöktüğünü, bir arkadaşlarının arabasında olduğunu ve son anda araçtan çıktığını söyledi.

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