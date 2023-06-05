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Türkiye
AA 05.06.2023 09:28

Sinop'ta sağanak heyelana yol açtı, okullar tatil edildi

Sinop'ta iki gündür etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sinop-Ayancık kara yolu üzerinde bazı noktalarda heyelan meydana geldi. Ayancık ve Türkeli ilçelerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Sinop'ta sağanak heyelana yol açtı, okullar tatil edildi

Sinop’ta gök gürültülü yağış kent merkezi, ilçeler ve köylerde su baskınlarına neden oldu. Bazı bölgelerde ise heyelan meydana geldi.

Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Sinop Belediyesi ekipleri su baskınlarının meydana geldiği bölgelerde çalışma yaptı.

Sinop-Ayancık kara yolu üzerinde bazı noktalarda oluşan heyelanlara da karayolları ekipleri müdahale ederek, temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kastamonu, Samsun ve Sinop'ta şiddetli yağış nedeniyle bazı okullar tatil edildi
Kastamonu, Samsun ve Sinop'ta şiddetli yağış nedeniyle bazı okullar tatil edildi

İki ilçede eğitime "sağanak" engeli

Sinop Valiliği, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 5 Haziran 2023 Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçe genelinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Erfelek ilçemizde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir."

Meteoroloji'den 14 ile "sarı", 2 ile "turuncu" uyarı
Meteoroloji'den 14 ile "sarı", 2 ile "turuncu" uyarı

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Sinop Heyelan Sağanak Yağış
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