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Türkiye
AA-DHA 05.06.2023 06:58

Samsun'da sele kapılan 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun’un Ladik ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Sele kapılan 1 kişi de yaşamını yitirdi.

Samsun'da sele kapılan 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun’un iç kesimlerinde sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağış, su baskınları ve sele neden oldu.

Selin yüksek kesimlerden önüne kattığı toprak, ilçe merkezini çamura buladı. Sel nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. 

Dereler taştı, evleri su bastı

İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.

Alıçlı Mahalesi’nde hayvanlarını köprüden geçirmek isteyen 65 yaşındaki Şükrü Köksal dengesini kaybederek sele kapıldı.

Hayvanlar telef oldu

İlçedeki sağanakta hayvanlar da sele kapılarak telef oldu.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ve Ladik Belediyesi ekipleri iş makineleriyle bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı. SASKİ, 35 personel, 4 vidanjör, 2 kombine, 3 traktör, biri paletli 2 kamyon ile bölgede temizlik ve vatandaşlara yardım çalışması başlattı. 

 

 

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