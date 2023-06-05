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Türkiye
AA 05.06.2023 06:17

Kocaeli'de iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'de iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı

Güzeller Mahallesi 1984 Sokak'taki tır parkında aralarında daha önce husumet bulunan kalabalık iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sezer Ç, Burak Y, Bedirhan G, Taner D. ile Umut Can Y. pompalı tüfek ve tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaçan şüpheliler aranıyor

Yaralılar sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Bedirhan G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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