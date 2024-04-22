Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Samsun Vezirköprü kara yolu Sondaj Mahallesi Vezirköprü Kavşağı'nda Samsun yönüne giden Erhan Şık idaresindeki otomobil, kavşaktan yola çıkmak isteyen Begüm Bektaş idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlardaki Kazime, Miray ve Nilüfer Bektaş ile Nefes, Hatice ve Ayşenaz Demircan yaralandı. Araçta sıkışan Nilüfer Bektaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi.