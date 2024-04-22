Konya'daki trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Konya'dan, Beyşehir ilçesine doğru aynı istikamette seyreden Y.B'nin kullandığı minibüs ile M.H. idaresindeki otomobil Akyokuş mevkiinde sollama yaptıkları sırada çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, minibüsü sürücüsü Y.B'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralanan diğer sürücü M.H. ve aracında yolcu olarak bulunan E.H. ve A.K. ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haberi duyarak kaza yerine gelen Y.B'nin yakınları sinir krizi geçirdi.