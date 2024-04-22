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Türkiye
DHA 22.04.2024 17:50

Kırklareli'de 352 kaçak göçmen yakalandı, 14 organizatör tutuklandı

Kırklareli'de jandarma ekiplerinin son 1 ayda düzenlediği operasyonlarda 352 kaçak göçmen yakalandı, 14 organizatör tutuklandı.

Kırklareli'de 352 kaçak göçmen yakalandı, 14 organizatör tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında son bir ayda yaptığı operasyonlar ve önleyici devriye faaliyetlerde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 352 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 33 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 22 araca el konuldu.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 33 organizatörden 14'ü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

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