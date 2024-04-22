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Türkiye
AA 22.04.2024 20:06

Samsun'da bir iş yeri kundaklandı: 10 gözaltı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir iş yeri kundaklandı, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir iş yeri kundaklandı: 10 gözaltı

Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden oto galeri olarak kullanılan iş yerinin camları sopalarla kırılıp, benzin dökülerek iki otomobil ateşe verildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayla ilgili, K.Ş, C.Ş. ile azmettirici oldukları öne sürülen, 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ş.Ş. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

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