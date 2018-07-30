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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Samsunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Samsun - Ordu Karayolu Kozluk Kavşağı'nda, Sinan Kırveli'nin kullandığı 34 BF 6274 plakalı otomobil ile Mustafa Kalyoncu'nun kullandığı 52 EY 275 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Mustafa Kalyoncu olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı otomobildeki Ertuğrul Şahin, Öztürk Şahin, Halil Altınyol ile diğer otomobildeki sürücü Kırveli, Nuray Kırveli ve Mustafa Kır yaralandı.

Yaralılar, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Mustafa Kalyoncu'nun cenazesi de Terme Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Samsun - Ordu karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Terme, Samsun, ordu
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