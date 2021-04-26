Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu: 2'si muvazzaf 3 astsubay gözaltında
Samsun'da FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 2'si muvazzaf 3 astsubay yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.
Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, muvazzaf astsubaylar H.Ş. ve K.Y. ile daha önce açığa alınan astsubay E.K'yi yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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