Erzurum'da gece bastıran yağmur ve toz taşınımı sebebiyle gökyüzünde turuncuya benzer bir renk oluştu. Kentin farklı noktalarında görülen hava olayının etkisi ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Araçların üzerinin çamurla kaplandığı görüldü. Sabah uyananlar, otomobilleriyle iş yerine gitmeden önce oto yıkama ve akaryakıt istasyonlarında araçlarını yıkattı.

[Fotoğraf: DHA]

Erzincan

Erzincan’da 2 gündür gökyüzünde toz sonucu oluşan çamur yağışı etkili oluyor.

Gökyüzünden yağan çamur nedeniyle araçların üzeri adeta çamurla kaplandı.

[Fotoğraf: İHA]

Kentte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da sona ermesiyle aracı çamurla kaplanan vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti.

Aracı kirlenenlerin akın etmesi nedeniyle yıkamacılarda araç kuyrukları oluştu.

[Fotoğraf: İHA]

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesinin düşeceği, hava kalitesinin bozulacağı, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar olacağı yönünde uyarı yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Yetkililer, Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle vatandaşları yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.