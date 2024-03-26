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Türkiye
AA 26.03.2024 18:20

Samsun'da evinde 5,5 kilogram esrar bulunan zanlı gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kilo 577 gram esrar ele geçirildi.

Samsun'da evinde 5,5 kilogram esrar bulunan zanlı gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları, Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Fatih Mahallesi'nde B.K'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 5 kilo 577 gram esrar, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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