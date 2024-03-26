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Türkiye
AA 26.03.2024 17:37

Anavatan Partisi, Muğla'da Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

Anavatan Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Muğla'da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'a destek vereceğini duyurdu.

Anavatan Partisi, Muğla'da Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin, ülkenin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 1980'li yıllarda Muğla'da büyük yatırımlar yaparak kentte turizm sektörünü geliştirdiğini anımsatan Narlı, şunları kaydetti:

"Bu misyonun sahibi olan Anavatan Partisi bugün bu bölgedeki kalkınmaya hız verecek, şehri tekrar imar ve ihya edecek projelere sahip, tecrübeli, liyakatli, emin ellere teslim edilmesi için Muğla'da Cumhur İttifakı adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ı destekleme kararı aldı."

Kararı, saha çalışmaları ve vatandaşların görüşlerini dinlemeleri sonucunda aldıklarını dile getiren Narlı, "Tüm Anavatan Partisine gönül vermiş vatandaşlarımızı Aydın Başkanımızı desteklemeye davet ediyoruz. Prof. Dr. Aydın Ayaydın Başkanlığında Muğla'mız için hayırlı ve yapıcı projelere inşallah imza atılacaktır." ifadelerini kullandı.

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