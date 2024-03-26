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Türkiye
AA 26.03.2024 15:05

İstanbul'da helikopter destekli huzur denetimi

İstanbul'da polis ekiplerince helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarında durdurulan araçları detaylı arayan ekipler, sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti.

İstanbul'da helikopter destekli huzur denetimi
[Fotograf: AA]

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede yapılan uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, asayiş, önleyici hizmetler, narkotik suçlarla mücadele, özel harekat ve trafik denetleme şube müdürlükleri ile güven timlerinden oluşan ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçları detaylı arayan ekipler, sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti.

Polis ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki uygulama noktalarında durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, üst taraması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

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