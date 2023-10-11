Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 23 zanlı yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ve bazı şube müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 192 kişi ile 68 araç sorgulandı.

Operasyonlarda 964 sentetik ecza hapı, 1,89 gram esrar, 1,84 gram skunk, 5 kök kenevir, hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 26 tabanca fişeği, 2 pompalı tüfek, 19 kartuş, 17 şişe de kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonlarda 23 zanlı gözaltına alındı.