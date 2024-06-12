Samsun'da dev uyuşturucu operasyonda 26 kişi tutuklandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından önceden tespit edilen 100'ün üzerinde adrese dün sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat, ilçe müdürlükleri, şube müdürlükleri ve polis merkezleri personellerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcısı yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Cezaevinde tutuklu bulunanların da aralarında bulunduğu 126 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında dün Samsun Adliyesine sevk edildi 26 kişinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında 28 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Diğer gözaltında bulunan şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.