Samsun'da akrabalar arasında silahlı çatışma: 7 yaralı

Terme ilçesinin Bafracalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akrabalar arasında husumet yüzünden çıkan kavga karşılıklı silahlı çatışmaya döndü.

Av tüfeklerinin ateşlenmesi sonucu Bafracalı muhtarı ve aynı zamanda Terme Odası Başkanı olan Ferda E., Nazlıbey E., Ramazan E., Tayfun E., Fethi E. ve Hasan E. silahla vuruldu.

Olayda tüfekle ateş açtığı iddia edilen Ulutan E. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Acil serviste çalışan doktoru da darbettiler

Yaralılardan Nazlıbey E.'nin Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor Ekrem K.'yi darp ederek yaraladığı ileri sürüldü. Yaralı doktor Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.