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Türkiye
AA 16.06.2023 05:25

Kocaeli'de iş makinesi yüklü tır bariyere ve ağaca çarptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde balataları ısınan, iş makinesi yüklü tırın bariyere ve ağaca çarparak durduğu kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kocaeli'de iş makinesi yüklü tır bariyere ve ağaca çarptı
[Fotograf: AA]

Hacı Osman Mahallesi Nihat Adsız Sokak'ta yokuş aşağı inen, E.Ç. idaresindeki tırın balataları ısındı.

Kontrolden çıkan tır önce bariyerlere, ardından yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

100 metre yuvarlandı

Kazada araçta bulunan N.K. ağır yaralanırken, aracın dorsesindeki 2 iş makinesi ise 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kocaeli'de iş makinesi yüklü tır bariyere ve ağaca çarptı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırın sürücü E.Ç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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