Kocaeli'de iş makinesi yüklü tır bariyere ve ağaca çarptı

Hacı Osman Mahallesi Nihat Adsız Sokak'ta yokuş aşağı inen, E.Ç. idaresindeki tırın balataları ısındı.
Kontrolden çıkan tır önce bariyerlere, ardından yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.
100 metre yuvarlandı
Kazada araçta bulunan N.K. ağır yaralanırken, aracın dorsesindeki 2 iş makinesi ise 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırın sürücü E.Ç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.