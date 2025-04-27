Samsun'da akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kaya düştü

Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kaydığı ve kaya parçaları düştüğü belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Araçta 4 kişi olduğunu değerlendiriyoruz. Bir vatandaşımızı yaralı olarak aldık, hastaneye gönderildi. Araçta 3 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı son bilgileri TRT Haber'de paylaştı:



????"Bir aile akaryakıt istasyonunda aracını yıkarken toprak kayması oluyor. Araçta 4 kişi olduğunu değerlendiriyoruz. 1 vatandaşı yaralı olarak aldık. Hayati tehlikesi yok. Diğer 3 kişiyi çıkarma çalışmaları sürüyor." pic.twitter.com/2XAYsGwAp0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 27, 2025

"Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Samsun'un Canik ilçesinde 23.20 sularında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana geldiğini ve toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Olay yerine AFAD 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzu kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir. Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir."