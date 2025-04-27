Açık 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 27.04.2025 23:45

Samsun'da akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kaya düştü

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıya kaya parçaları düştü.

Samsun'da akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kaya düştü

Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kaydığı ve kaya parçaları düştüğü belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'da akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kaya düştü

Samsun Valisi Orhan Tavlı TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Araçta 4 kişi olduğunu değerlendiriyoruz. Bir vatandaşımızı yaralı olarak aldık, hastaneye gönderildi. Araçta 3 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

 

"Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Samsun'un Canik ilçesinde 23.20 sularında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana geldiğini ve toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Olay yerine AFAD 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzu kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir. Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir."

ETİKETLER
Heyelan Samsun
Sıradaki Haber
Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki 8 seferi iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:47
ABD'den Yemen'e hava saldırıları: 8 ölü
23:52
Güney Marmara'da bazı feribot seferlerine hava engeli
23:19
Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki 8 seferi iptal edildi
23:17
Altun: Artık Türkiye, darbe yapılacak, vesayet odaklarının istediği gibi at koşturabileceği bir ülke değildir
22:53
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
22:41
Katil Netanyahu'ya göre, Filistin devletinin kurulması "saçma" bir fikir
Manisa'da 8 ton mesir macunu halka saçıldı
Manisa'da 8 ton mesir macunu halka saçıldı
FOTO FOKUS
İstanbul'daki hastaneler deprem anında izolatörlerle kesintisiz hizmet sunuyor
İstanbul'daki hastaneler deprem anında izolatörlerle kesintisiz hizmet sunuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ