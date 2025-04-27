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Türkiye
AA 27.04.2025 21:58

Artvin-Ardahan yolu yeniden ulaşıma kapandı

Heyelan nedeniyle ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı Artvin-Ardahan kara yolu, bölgedeki yeni heyelanlar nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapandı.

Artvin-Ardahan yolu yeniden ulaşıma kapandı
[Fotograf: DHA]

Bölgede son günlerde etkisini sürdüren yağışların ardından kara yolunun 31. kilometresinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle toz bulutunun oluştuğu bölgede kara yolu ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin başlattığı çalışmanın ardından kara yolu kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı.

Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı kara yolunun aynı noktasında akşam saatlerinde yeni heyelanlar meydana geldi.

Toprak ve kaya düşmelerinin devam ettiği bölgede, kara yolu yeniden çift taraflı ulaşıma kapandı.

Devam eden toprak kaymaları nedeniyle ekipler yolun açılması için çalışma yürütemezken, ulaşımın alternatif güzergah olan Ardanuç-Ardahan kara yolu üzerinden sağlandığı bildirildi.

Karayolları ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede, sürücülerin alternatif kara yoluna yönlendirildiği öğrenildi.

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Artvin Ardahan Heyelan
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