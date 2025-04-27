Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrasında ilde AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı belirtilerek, bütün birimlerin depremin ildeki etkilerini yakından takip ettiği belirtildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilde hissedilen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabb'im afetlerden aziz milletimizi korusun" ifadesini kullandı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan paylaşımda deprem nedeniyle ilgili birimlere herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Başta AFAD olmak üzere yetkili kurumlarımız teyakkuz halinde olup, saha çalışmaları ve taramaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."