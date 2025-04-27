Çok Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 27.04.2025 19:12

Konya'da sağlığa zararlı yaklaşık 50 ton peynir imha edildi

Konya'da sağlığa zararlı olduğu belirlenen yaklaşık 50 ton eritme peynir imha edildi. Firmanın üretim izni iptal edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda, "Vatandaşımızın sofrasına ulaşacak her ürün bizim için emanettir. Konya’da bir işletmede tespit ettiğimiz uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettik, firmanın üretim iznini iptal ettik ve suç duyurusunda bulunduk. Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermiyor, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz` ifadelerine yer verdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından imha edilen peynirlerin görüntülerini de paylaştı. 

ETİKETLER
Konya Gıda Zehirlenmesi Alo 174 Gıda Hattı
Sıradaki Haber
Elazığ'da midibüs devrildi: 22 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na tebrik
18:35
Bakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ile Katar'da görüştü
19:03
Elazığ'da midibüs devrildi: 22 yaralı
17:32
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybetti
17:20
İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu
17:16
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Manisa'da 8 ton mesir macunu halka saçıldı
Manisa'da 8 ton mesir macunu halka saçıldı
FOTO FOKUS
İstanbul'daki hastaneler deprem anında izolatörlerle kesintisiz hizmet sunuyor
İstanbul'daki hastaneler deprem anında izolatörlerle kesintisiz hizmet sunuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ