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Türkiye
AA 17.07.2023 14:49

Samsun'da 7 bölgede denize girmek yasaklandı

Samsun'da artan boğulma vakaları nedeniyle 7 bölgede denize girilmesi yasaklandı.

Samsun'da 7 bölgede denize girmek yasaklandı
[Fotoğraf: İHA (arşiv)]

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yüksek risk taşıdığı belirlenen bölgelerde denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, denize girilmesi yasaklanan yerler şu şekilde sıralandı:

"Terme Balıkçı Barınağı ile Miliç Irmağı arasında bulunan 1 kilometrelik sahil şeridi, Terme Miliç Plajı bitiminden Ünye istikametine doğru 6 kilometrelik sahil şeridi, Tekkeköy sahili ve Hürriyet Mahallesi doğu istikametine doğru 2,9 kilometrelik sahil şeridi, Kurupelit Marina ile Peçko Fırın arasında bulunan 300 metrelik sahil şeridi, Polis Okulu ile Dereköy Balıkçı Barınağı arası, Dereköy Balıkçı Barınağı ile Aquapark arasındaki 1,22 kilometrelik sahil şeridi, Yakakent ilçesi meydan ile doğu istikametinde Bahçelievler'in bitimine kadar olan bölge."

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