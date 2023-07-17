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Türkiye
İHA 17.07.2023 14:20

50 metrelik mağarada Murat 124 buldular

Antalya'da araştırma yapan Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu, Ormana Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mağaranın içerisinde yıllardır orada olduğu belirlenen ve çürümeye yüz tutmuş Murat 124 marka otomobil buldular.

İbradı ilçesi Ormana Mahallesi yakınlarında Hökez mevkiinde bulunan ve yerel halk tarafından obruk olarak bilinen yaklaşık 50 metre dikey inişli mağaraya iniş yapan ekip, uzun yıllar öncesinde mağaraya ittirilmiş Murat 124 marka otomobil ile karşılaştı.

Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu (HÜMAK) Başkanı Ahmet Öztürk, "Ekibimizdeki mağaraya inen tüm arkadaşlar heyecanlandılar. Biz de içerisinde gördüğümüz arabadan dolayı bu mağaraya “Arabalı” ismini vermeyi uygun gördük. Bu mağaranın dikeyi yaklaşık olarak 40-50 metre civarında. Haritalama çalışmaları devam ettiği için yatay kısmının derinliği tam olarak çıkarılmadı. Şu an ön gördüğümüz 70 metre kadar ilerlediği yönünde” dedi. 

50 metrelik mağarada Murat 124 buldular

Bölgede 5 yılda 19 mağara keşfedildi

Ormana Mahallesi'nde yaptıkları 5 yıllık çalışmada toplamda 19 adet mağara keşfedildiğini söyleyen Öztürk, “Ormana Mahallesi'nde bu yıl keşfimizin beşinci yılı. Bu keşifler sırasında Bölgede yerli halkın ihbarları üzerine 15 adet, onun dışında bugüne kadar kendi arazi taramalarımız sonucu 4 adet olmak üzere toplamda 19 adet mağaraya iniş yaparak inceleme yaptık. Özellikle Altınbeşik Mağarası'nın yakınlarında ve Ormana çevresinde çok fazla potansiyel barındıran karstik bir arazi var. Öncelikle bulduğumuz mağaraların haritalanması ve daha sonra jeologlara teslim etmektir. Bölgede diğer mağaralarda birbirinden farklı obruk ve mağaralar var. Her biri farklı oluşumlardan oluşmaktadır. Biz de arazi çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"Yeşil renkli Murat 124 marka araçla karşılaştık"

HÜMAK üyesi Aybüke Seçen, Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu'nda bir yıldır mağaracılık yaptığını söyledi. Mağaracılık tutkusunun ailesinden gelen bir merak olduğunu söyleyen Seçen, “İbradı Ormana bölgesinde 2019 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü olarak ekspedisyon yapıyoruz. Hem kendimiz araziyi tarıyoruz. Hem de ihbar alıyoruz. Bu girmiş olduğumuz mağarada ilginç olarak yeşil renkli Murat 124 marka araçla karşılaştık. Tabii ki mağaranın girişi oldukça tehlikeli. Arazi yapısı çatlaklı olduğu için Fransız tekniği kullandık. Burası yaklaşık 50 metre kadar dikey iniyor. İndiğinde Murat 124 otomobil ile karşılaşıyorsunuz. Bir kısmı da galeriye çıkıyor ve yatay olaraktan 70 metre civarında gidiyor. Her mağaranın olduğu gibi bu mağaranın da güzelliği bir başkaydı. Bir mağaracı olarak mutluyum” diye konuştu. 

50 metrelik mağarada Murat 124 buldular

"Benim için büyük bir sürpriz oldu"

HÜMAK üyesi Çağla Canoğlu, “Bu girdiğim yedinci mağara. Mağara ile ilgili ilginç olan şey mağaranın dibinde araba olmasıydı. Biz mağaraya inerken ekipmana odaklanıyoruz. Ben indiğimde mağaranın içerisinde arkadaşlar arkanda araba var dediler. Heyecanla dönüp arabayı görünce gerçekten heyecanlandım. Benim için büyük bir sürpriz oldu. Bu mağara yaklaşık bin metre rakımda. Ana yoldan mesafe olan bir yerde. Burada araba bulmayı hiç aklınıza bile getiremezsiniz. Beklemediğimiz bir anı oldu. Mağaralarda çok farklı oluşumlar görüyoruz, fakat araba görmek hiç ummadığımız bir şey. O yüzden görünce bizim için çok ilginç bir şey oldu.” dedi. 

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