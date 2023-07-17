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Türkiye
AA, İHA 17.07.2023 14:01

Düğün sahipleri ve fotoğrafçının kavgasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir salonda, fotoğrafçı ile düğün sahipleri arasında kavga çıktı. Fotoğrafçılık yapan şahsın açtığı ateşte iki kişi hayatını kaybetti. Damadın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Düğün sahipleri ve fotoğrafçının kavgasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
[Temsili Fotoğraf: AA]

Orhangazi Mahallesi'nde bir düğünde fotoğrafçılık yapan M.Y. ile düğün sahipleri arasında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, ruhsatsız tabancayla İ.E, Ö.T, Y.E, A.E, C.E. ve kimliği belirlenemeyen bir kişiye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İ.E. ve Ö.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Y.E, A.E. ve C.E. ile kimliği belirsiz kişi ise ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili M.Y. ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

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