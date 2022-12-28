Samsun’da ev hayvanları için başlatılan çip uygulaması sürüyor. Evcil hayvanı olan kişileri ilgilendiren çip taktırma işlemi için son tarih yaklaşıyor.

Yasa gereği yıl sonuna kadar evcil hayvanına çip taktırmayan kişiler para cezası ödeyecek.

Evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında son tarih olan 31 Aralık’a sayılı günler kaldı.

1 Ocak 2021’de başlayan uygulama dahilinde şimdiye kadar Samsun’da 18 bin adet hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.