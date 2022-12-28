Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı
Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 16 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "hudut kartalları", yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 16 kişiyi Edirne bölgesinde yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalananlardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Edirne Milli Savunma Bakanlığı
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