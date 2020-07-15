Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ayvacık, İlkadım ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, 3 ilçede belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Narkotik dedektör köpeği "Bone" ve "Ozon"un da kullanıldığı aramalarda 162 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.