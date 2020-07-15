Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun'da 162 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 162 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ayvacık, İlkadım ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, 3 ilçede belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.
Narkotik dedektör köpeği "Bone" ve "Ozon"un da kullanıldığı aramalarda 162 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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