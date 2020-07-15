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Bakan Koca: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların kalabalığa girmemesi gerektiğini belirterek, "Hesap kitap yapın, riski zayıflatın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları kalabalıktan uzak durmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarmaya devam ediyor.
Koronavirüs riskinin kontrollü sosyal hayat ile önüne geçileceğine vurgu yapan Bakan Koca bir kez daha twitter üzerinden mesaj yayımladı.
Koca mesajında şu ifadeleri kullandı: "'Çıkmam lazım, işim var.' İşleri hangi saatlere planlarsak, kendimizi kalabalığa denk getirmeyiz? Hesap kitap yapın, riski zayıflatın."
ÇIKMAM LAZIM, İŞİM VAR. İşleri hangi saatlere planlarsak, kendimizi kalabalığa denk getirmeyiz? Hesap kitap yapın, riski zayıflatın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 15, 2020
Etiketler: sağlık bakanı koronavirüs Fahrettin Koca covid-19Son Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:01
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