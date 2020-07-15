Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları kalabalıktan uzak durmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarmaya devam ediyor.



Koronavirüs riskinin kontrollü sosyal hayat ile önüne geçileceğine vurgu yapan Bakan Koca bir kez daha twitter üzerinden mesaj yayımladı.

Koca mesajında şu ifadeleri kullandı: "'Çıkmam lazım, işim var.' İşleri hangi saatlere planlarsak, kendimizi kalabalığa denk getirmeyiz? Hesap kitap yapın, riski zayıflatın."