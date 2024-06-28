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Türkiye
AA 28.06.2024 20:29

Samsun merkezli "change araç" operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen ve ağır hasarlı araçların bilgilerinin başka araçlarla değiştirilerek satıldığı "change araç" uygulamasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Samsun merkezli "change araç" operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadeleri alınan 13 şüpheli, emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerinin, Bulgaristan'dan getirilen gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 29 araçla değiştirilerek satıldığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlatılmış, 26 Haziran'da "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kaçakçılık" suçlarını işledikleri tespit edilen Samsun'da 22, İstanbul'da 6, Çorum ve Trabzon'da ise 1'er kişi gözaltına alınmıştı.

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