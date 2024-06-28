Giresun'da suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde, Giresun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce, K.A'nın kurucusu, U.A'nın yöneticisi olduğu Aslanlar suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda Giresun ve ilçelerinde örgütsel faaliyet kapsamında silahlı eylemlerde bulundukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için il merkezinde 13, Dereli ilçesinde 2, İstanbul'da 2 ve Antalya'da bir olmak üzere 18 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Aramalarda tabanca, senet ve çek gibi suç ve suç unsuru olduğu değerlendirilen deliller ile dijital materyaller ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında örgüt kurucusu ile örgüt yöneticisi olmak üzere, cezaevindeki 4 kişi haricinde 10 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.