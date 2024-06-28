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Türkiye
AA 28.06.2024 19:49

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Temsili Fotoğraf]

İlçeye bağlı kırsal Paşaköy Mahallesi'nde arazide çıkan yangın ormana sıçradı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.

Bölgede 90 personelden oluşan ekipler, 2 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 10 iş makinesi ve diğer kurumlardan gelen 10 araçla yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da X hesabından yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Balıkesir Orman Yangını
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