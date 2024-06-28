Samsun'da kaza: Sürücü hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı

Sedef T. idaresindeki minibüs, Samsun-Ordu kara yolu Karaağaç mevkisinde aynı yönde seyreden ve plakası belirlenemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçip Doğan Y'nin kullandığı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüsten fırlayan Sedef T, olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan çocukları Yekta ve Osman T. ise yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Osman T, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.