Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Samsun merkez ve doğu ilçelerinde gece yarısından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden itibaren Samsun'un merkez ile Tekkeköy, Ayvacık, Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinde beklenen sağanağın yarın öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Meteoroloji
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