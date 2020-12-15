Kentte dün geceden itibaren etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kars Harakani Havalimanı'nın internet sayfasında yer alan duyuruya göre, İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'ndan Kars Harakani Havalimanı'na planlanan iki uçuş sis nedeniyle iptal edildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ve İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kars'a planlanan 2 sefer için de yine sis nedeniyle inişlerin gecikeceği belirtildi.