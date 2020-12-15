Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 19:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da gün boyunca etkisini sürdüren yağmurun etkisi ve mesai bitimi ile birlikte trafikte yoğunluk oluştu.
İstanbul trafiğinde iş çıkışının da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 18.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.
[Fotoğraf: DHA]
Saat 21.00'de başlayacak ve yarın 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi araçlar trafikte durma noktasına geldi.
Anadolu ve Avrupa yakasında, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişlerinde çift yönlü araç kuyrukları uzadı.
Etiketler: Trafik
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