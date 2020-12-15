Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 19:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün emniyet kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
Afyonkarahisar'da, FETÖ'nün "emniyet gizli kadın yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 kadının FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığını tespit etti.
Kent merkezi ve Sandıklı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.K, N.S, A.Y, M.K, Ş.K, N.S. ve H.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi, dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
Emniyete götürülen 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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