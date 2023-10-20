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Türkiye
AA 20.10.2023 09:55

Saman çuvallarından 66 kilo 684 gram uyuşturucu çıktı

Adana'da uygulama noktasında aranana kamyonetteki saman çuvallarında 66 kilo 684 gram esrar ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Saman çuvallarından 66 kilo 684 gram uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği bir kamyoneti takibe aldı.

Ekipler, kamyoneti Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik uygulama noktasında durdurarak narkotik dedektör köpeği "Tinga" ile arama yaptı.

Köpeğin tepki vermesi üzerine ekipler araçta detaylı incelemede bulundu.

Aracın kasasındaki saman yüklü çuvalları demir çubuklarla kontrol eden ekipler, 56 pakette toplam 66 kilo 684 gram esrar ele geçirdi.

2 kişi tutuklandı

Bunun üzerine sürücü Mehmet K, olayla bağlantılı olduğu öne sürülen Şeyhmus S. ve Bayram K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet K. ve Şeyhmus S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Bayram K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana Uyuşturucu
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